رسميًا | ريجيلون ينضم إلى إشبيلية على سبيل الإعارة

ريال مدريد أعلن التخلي عن اللاعب

أعلن نادي ريال مدريد رحسب الظهير الأيسر، سيرخيو ريجيلون، إلى إشبيلية على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

ويسعى ريال مدريد لتقليص قائمة لاعبيه قبل انطلاق المعسكر التدريبي استعداداً للموسم المقبل، بالإضافة لتوفير سيولة مادية من بيع اللاعبين خارج الحسابات.

وقال النادي الملكي في بيان رسمي أنّ ريجيلون رحل إلى إشبيلية لمدة موسم واحد .

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ولم يكشف البيان إن كان هناك بند أحقية شراء من عدمه.

وقال صاحب الـ 22 عامًا في تصريحات للموقع الرسمي لنادي إشبيلية: "حينما علمت برغبة الفريق الأندلسي في التعاقد معي لم أتردد في الموافقة. تعلقت بالجمهور وبطريقة اللعب دون شك".

ويجتمع ريجيلون في إشبيلية مع جولن لوبيتيجي، المدرب الذي منحه فرصة المشاركة أساسياً الموسم الماضي مع ريال مدريد.

ويملك ريال مدريد حالياً الثنائي فيرلاند ميندي ومارسيلو بمركز الظهير الأيسر، مما يجعل ريجيلون خارج الحسابات.