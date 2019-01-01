رسميًا - ريتشارليسون يغيب عن مواجهة البرازيل وباراجواي بسبب المرض

الاتحاد البرازيلي لكرة القدم يعلن غياب لاعبه ريتشارليسون عن مواجهة باراجواي في ربع نهائي كوبا أمريكا بسبب الغدة النكافية.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم عن غياب لاعبه ريتشارليسون عن مواجهة المنتخب الباراجوياني في ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا بسبب المرض.

جاء هذا بي بيان أصدره الاتحاد البرازيلي وأكد من خلاله أن مشاركة اللاعب في المباراة أصبحت مستحيلة عقب أن شخصه الأطباء بالتهاب الغدة النكافية.

وسيحتاج اللاعب للراحة التامة خلال الفترة المقبلة، حيث لن يشارك حتى في تدريبات المنتخب البرازيلي مما قد يهدد مشاركته في الأدوار المقبلة لو نجح الفريق في الصعود.

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ولم يكشف الاتحاد البرازيلي لكرة القدم عن موقف اللاعب من المشاركة في بقية مباريات البطولة لو استمر الفريق فيها لكنه أكد على غيابه عن مواجهة اليوم.

وكان المنتخب البرازيلي قد صعد لدور الـ ٨ متصدرًا للمجموعة الأولى برصيد سبع نقاط أمام المنتخب الفنزويلي صاحب الخمس نقاط.

جدير بالذكر أن الإصابة هي الثالثة للمنتخب البرازيلي خلال تحضيرات وتدريبات تلك البطولة، حيث أصيب من قبل كل من نيمار وأرتور.