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رسميًا | ريال مدريد يوضح حقيقة إصابة أسينسيو

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تعرف على الإصابة التي يعاني منها ماركو أسينسيو وعلى أثرها لن يلعب نهائي كأس العالم للأندية

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني تعرض ماركو أسينسيو للإصابة والتي لن تمكنه من المشاركة في نهائي كأس العالم للأندية غدًا، السبت، أمام العين الإماراتي.

أسينسيو أُصيب في مباراة كاشيما أنتلرز في نصف نهائي المونديال بعد أن شارك بديلًا لجاريث بيل.

وقال النادي الملكي في بيان رسمي إن اسينسيو يعاني من إصابة عضلية من الدرجة الثانية في العضلة المستقيمة من الفخذ الأيمن.

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ولم يوضح البيان فترة غياب اللاعب، إلا أنّه لن يتمكن من المشاركة أمام العين في نهائي مونديال الأندية.

أسينسيو سبق وتعرض لإصابة قبل السفر إلى الإمارات ولكن سانتياجو سولاري أكد أنّها خفيفة ولذلك تواجد اللاعب في مباراة كاشيما.

ورغم كثرة الإصابات في صفوف ريال مدريد إلا أنّه من النادر إصدار بيان رسمي مع سولاري.

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