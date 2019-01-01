رسميًا | ريال مدريد يكشف عن قميص موسم 2019-2020
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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني القميص الأساسي الخاص بموسم 2019-2020 والذي جاء يحمل عنوان "إن كنت تطلب المجد".
القميص يشبه تصميم موسم 2011-2012 بالألوان البيضاء والخطوط الذهبية.
بينما يرتدي حارس المرمى الموسم المقبل قميص ذهبي اللون مع خطوط سوداء.
القمصان الرسمية والمتوقعة لكبار الأندية الأوروبية موسم 2020-2019
وظهر في الإعلان الرسمي للقميص كلًا من جاريث بيل وسيرخيو راموس ولوكاس فاسكيز وإيسكو ولوكا زيدان وتوني كروس بجانب كريم بنزيما.
⚪ Nuestra nueva primera equipación 2019/20 de @adidasfootball.— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) June 7, 2019
Inspired by glory. Created to demand it.
👕 https://t.co/I6nlBSIYzf#HalaMadrid | #DareToCreate pic.twitter.com/ZsKfPmx6rV
وكانت التقارير الصحفية قد أشارت إلى اقتراب ريال مدريد من إعلان الصفقة الرابعة بالتعاقد مع إيدين هازارد خلال الصيف الجاري.
جدير بالذكر أنّ الملكي ضم رودريجو ولوكا يوفيتش وإيدير ميليتاو في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.