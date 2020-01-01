رسمياً | ريال مدريد يكشف تفاصيل إصابة هازارد

اللاعب خرج متألماً أمام ليفانتي

أعلن ريال مدريد رسمياً عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها نجمه إيدين هازارد في مباراة ليفانتي مساء الأحد بالدوري الإسباني، والتي قد تغيبه عن لقاء الكلاسيكو.

هازارد غادر ملعب المباراة في الخسارة من ليفانتي مساء السبت بهدف نظيف وهو يتألم، مما أثار التكهنات حول طبيعة الإصابة ومدة غيابه عن الملاعب.

وذكر الملكي أن اللاعب يعاني من كسر بسيط في نهاية عظمة الساق اليمنى، وأن التشخيص النهائي محط الفحوصات الإضافية التي سيخضع لها اللاعب.

المزيد من الفرق

قبل هازارد .. رونالدو وآخرون أفسدت الإصابة بدايتهم مع ريال مدريد

وتشير التقارير الأولية في الصحافة الإسبانية المقربة من النادي الملكي أن مدة غياب اللاعب قد تصل إلى قرابة الشهرين، في ضربة قوية للنادي الملكي.

وفي حال ابتعاد اللاعب عن الملاعب لتلك المدة، فسيغيب عن الكلاسيكو أمام برشلونة الأسبوع القادم، بالإضافة للقائي دوري الأبطال أمام مانشستر سيتي.

هازارد عاد لتوه من التعافي من الإصابة التي لحقت به في مباراة باريس سان جيرمان أوروبياً العام الماضي، والتي أبعدته عن الملاعب لقرابة شهرين.