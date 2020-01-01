رسميًا - ريال مدريد يعير لونين لريال أوفيدو

نادي ريال مدريد يعلن إعارة لاعبه أندري لونين لصفوف فريق ريال أوفيدو لنهاية الموسم الجاري.

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن إعارته للاعبه أندري لونين حارس المرمى لصفوف نظيره ريال أوفيدو بداية من الآن وحتى نهاية الموسم الحالي.

جاء هذا في بيان رسمي نشره النادي عبر موقعه الألكتروني وأكد من خلاله أن اللاعب سينضم لصفوف ريال أوفيدو فورًا ويبقى معهم لمدة ستة أشهر.

وكان اللاعب قد أمضى الشهور الأخيرة في صفوف بلد الوليد معارًا من ريال مدريد لكنه لم يحصل على الفرصة الكافية للمشاركة بشكل مستمر.

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وقامت إدارة نادي بلد الوليد بالإعلان قبل أيام عن نجاحهم في ضم اللاعب جوزيه أنتونيو كارو حارس مرمى نادي بونفيرادينا ليصبح لونين هو الحارس الرابع قبل إنهاء إعارته

وانضم لونين لبلد الوليد على اعتبار أنه سيكون الخيار الثاني في النادي خلف الحارس الأساسي جوردي ماسيب بجوار الحارس سيرجيو جونزاليز الذي تواجد من قبله في صفوف الفريق.

وعانى الحارس الأوكراني بشكل واضح مع بلد الوليد ولم يشارك في أي دقيقة بالدوري الإسباني واكتفى المدير الفني بالدفع به في مواجهتين بكأس ملك إسبانيا.

جدير بالذكر أن لونين كان قد أمضى فترة إعارة ناجحة في الموسم الماضي بصفوف فريق ليجانيس قبل أن يعرض عليه الأخير الاستمرار بشكل دائم ويرفض الحارس الأوكراني.