رسميًا .. ريال مدريد يعلن عن ضم رينيير جيسوس من فلامنجو

اللاعب البرازيلي رينيير جيسوس يوقع على عقود انضمامه لصفوف ريال مدريد الإسباني.

أعلن نادي ريال مدريد عن نجاحه في الحصول على خدمات اللاعب البرازيلي رينيير جيسوس من صفوف فلامنجو بعد أن أتم اللاعب السن القانوني لانتقاله للنادي الملكي.

جاء هذا بحسب ما ذكر النادي في بيان رسمي، حيث أكد أن اللاعب سيرتدي قميص النادي بشكل فوري خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكان النادي الملكي قد اتفق مع نظيره البرازيلي فلامنجو على دفع قيمة الشرط الجزائي الموجودة في عقده مع الفريق والتي تبلغ 30 مليون يورو.

ويستمر عقد اللاعب مع ريال مدريد لست مواسم ونصف تبدأ من يناير الجاري ولا تنتهي سوى بنهاية موسم 2026-2027.

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وتناولت تقارير صحفية أخرى أنباءً أكدت من خلالها أن الاتفاق بين ريال مدريد وفلامنجو قد تم قبل عدة أيام لكن الإعلان تأخر بسبب سن اللاعب.

ولم يكن ريال مدريد هو الفريق الوحيد المهتم بالحصول على خدمات اللاعب بحسب تقارير صحفية سابقة وهو ما عجل من حسم الاتفاق بين النادي الملكي وفلامنجو.

جدير بالذكر أن رينيير جيسوس يخوض في الوقت الحالي منافسات البطولة المؤهلة لأولمبياد طوكيو مع منتخب البرازيل الأولمبي.