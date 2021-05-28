رسميًا .. ريال مدريد يعلن ضم ألابا

أولى صفقات الملكي..

أعلن نادي ريال مدريد رسميًا ضم المدافع الدولي النمساوي ونجم بايرن ميونخ السابق دافيد ألابا ليكون أولى صفقات النادي الملكي الرسمية هذا الصيف.

انتقال دافيد ألابا إلى ريال مدريد سيكون بعقد يمتد لـ 5 سنوات وحتى 2026، وفي صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الفريق البافاري.

جاء ذلك من خلال بيان رسمي أصدره ريال مدريد يؤكد فيه إتمام الصفقة بالفعل ومعلنًا فيه موعد تقديم اللاعب أمام الجماهير ووسائل الإعلام بعد انتهاء كأس الأمم الأوروبية.

— Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 28, 2021

ولم ينجح النادي البافاري في التوصل إلى اتفاق مع الدولي النمساوي لتجديد عقده الذي ينتهي بنهاية هذا الموسم، ليبدأ في خوض تجربة جديدة بدايًة من الموسم المقبل.

ريال مدريد منذ اليوم الأول لإعلان النجم النمساوي رحيله عن بطل الدوري الألماني كان النادي الأوفر حظًا للتوقيع معه، وبالفعل تمت الأمور سريعًا رغم منافسة بعض أندية البريميرليج ودخول برشلونة نفسه على الخط في وقت سابق.

صاحب الـ28 عامًا، كان يعتبر أن بايرن ميونخ بمثابة منزله على مدار السنوات الماضية كاملة، ولكنه بات مستعدًا لخوض تحدٍ جديد في المرحلة المقبلة من مسيرته.

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الجدير بالذكر أن ألابا قد ارتدى قميص بايرن ميونخ منذ عودته في 2011 من الإعارة إلى هوفنهايم، ليكون إجمالي ما لعبه مع نادي الجنوب 420 مباراة.