رسمياً – ريال مدريد يعلن رحيل كوفاسيتش إلى تشيلسي
بلال محمد فيسبوك تويتر
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، انتقال لاعبه ماتيو كوفاسيتش، إلى صفوف تشيلسي الإنجليزي، بعدما فعل الأخير بند الشراء الموجود في عقد الإعارة.
ولعب الكرواتي الدولي بقميص تشيلسي الموسم المنصرم، على سبيل الإعارة قادماً من ريال مدريد في الصيف الماضي، ليفعل البلوز بند الشراء.
النادي الملكي الإسباني، نشر بياناً عبر موقع الرسمي أعلن فيه رحيل اللاعب، وقدم له الشكر على الفترة التي قضاها بين جدران الفريق، وتمنى له التوفيق في رحلته الجديدة.
وانضم صاحب الـ 25 عاماً إلى ريال مدريد في صيف 2015 قادماً من إنتر الإيطالي، ليلعب مع النادي الملكي 109 مباراة بمختلف المسابقات سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع ثمانية آخرين.
Comunicado Oficial: Kovacic.#RealMadrid— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) July 1, 2019
وحصل كوفاسيتش مع ريال مدريد على ثلاثة بطولات دوري أبطال أوروبا، وثلاثة ألقاب لكأس العالم للأندية، والسوبر الإسباني، وكأس إسبانيا.
ومع تشيلسي لعب موسماً واحداً شارك فيه في 52 مباراة صنع خلالهم هدفين، وحصل على بطولة الدوري الأوروبي.