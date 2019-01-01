رسمياً – ريال مدريد يعلن رحيل كوفاسيتش إلى تشيلسي

الفريق الإنجليزي فعل بند الشراء في عقد اللاعب الكرواتي

فيسبوك تويتر بلال محمد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، انتقال لاعبه ماتيو كوفاسيتش، إلى صفوف تشيلسي الإنجليزي، بعدما فعل الأخير بند الشراء الموجود في عقد الإعارة.

ولعب الكرواتي الدولي بقميص تشيلسي الموسم المنصرم، على سبيل الإعارة قادماً من ريال مدريد في الصيف الماضي، ليفعل البلوز بند الشراء.

النادي الملكي الإسباني، نشر بياناً عبر موقع الرسمي أعلن فيه رحيل اللاعب، وقدم له الشكر على الفترة التي قضاها بين جدران الفريق، وتمنى له التوفيق في رحلته الجديدة.

وانضم صاحب الـ 25 عاماً إلى ريال مدريد في صيف 2015 قادماً من إنتر الإيطالي، ليلعب مع النادي الملكي 109 مباراة بمختلف المسابقات سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع ثمانية آخرين.

وحصل كوفاسيتش مع ريال مدريد على ثلاثة بطولات دوري أبطال أوروبا، وثلاثة ألقاب لكأس العالم للأندية، والسوبر الإسباني، وكأس إسبانيا.

ومع تشيلسي لعب موسماً واحداً شارك فيه في 52 مباراة صنع خلالهم هدفين، وحصل على بطولة الدوري الأوروبي.