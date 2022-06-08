رسميًا .. ريال مدريد يعلن التجديد لمودريتش

نهاية التكهنات حول مصير الدولي الكرواتي

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم، الأربعاء، عن تجديد عقد لاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش لمدة عام آخر.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد النجم المخضرم خلال هذا الصيف، ولكن ريال قرر الحفاظ على خدماته ليبقى بصفوف فريق المدرب كارلو أنشيلوتي.

ويغلق بذلك النادي الإسباني جميع التكهنات حول مستقبل صاحب الـ36 سنة، بعد ظهور بعض الشائعات حول إمكانية انتقاله للدوري الإيطالي.

كيف تم الإعلان عن تجديد عقد مودريتش؟

الدولي الكرواتي يتواجد حاليًا بمعسكر منتخب بلاده للمشاركة في دوري الأمم الأوروبية، لكنه حصل على إذن لمغادرة المعسكر لفترة قصيرة.

وقام مودريتش برحلة خاطفة إلى مدريد للتوقيع على العقد، في حفل أقيم على ملعب سانتياجو برنابيو بحضور فلورنتينو بيريز.

وبهذا التجديد سيصل مودريتش إلى 12 موسمًا بقميص ريال مدريد، ليصبح من أفضل اللاعبين وأكثرهم تمثيلًا للفريق الإسباني.

ماذا قدم مودريتش مع ريال مدريد؟

التجديد يعتبر هو الثالث في مسيرة مودريتش مع ريال، حيث وصل في 2012 من توتنهام، وسبق له تمديد عقده في 2016 و2020.

وحصل النجم المخضرم على 20 لقبًا مع ريال مدريد، منهم خمس بطولات دوري أبطال أوروبا وأربعة ألقاب لكأس العالم للأندية وثلاث بطولات دوري إسباني.

ومن الناحية الفردية حصل على الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم في 2018 وجائزة الأفضل من الاتحاد الدولي وأفضل لاعب في أوروبا.

ولعب مودريتش 436 مباراة بقميص ريال، سجل خلالهم 31 هدفًا وقدم 73 تمريرة حاسمة بكل المناسبات المختلفة.

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