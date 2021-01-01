رسميًا .. ريال مدريد يعلن إصابة فلورنتينو بيريز بفيروس كورونا

نادي ريال مدريد يعلن عن إصابة رئيسه فلورنتينو بيريز بفيروس كورونا.

أعلن نادي ريال مدريد عن إصابة رئيسه فلورنتينو بيريز بفيروس كورونا المستجد بعد مسحة طبية خضع لها رجل الأعمال الإسباني.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره النادي قبل قليل، وأكد من خلاله أن رئيس الملكي لا يعاني من أي أعراض في الوقت الحالي.

وكتب النادي في بيانه: "ريال مدريد يعلن أن الرئيس فلورنتينو بيريز ظهرت نتيجة فحصه الخاص بفيروس كورونا وقد جاءت إيجابية".

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وأضاف: "تم التعرف على إصابة الرئيس خلال الفحوصات الدورية التي تتم، بالرغم من ذلك فهو لا يظهر أي أعراض خاصة بالمرض".

ويعاني ريال مدريد بالفعل في الوقت الحالي من إصابة زين الدين زيدان المدير الفني للنادي الملكي بفيروس كورونا حيث يغيب عن تدريب الفريق.

ويمر ريال مدريد بفترة عدم استقرار في النتائج، بعد الخسارة الأخيرة في الدوري الإسباني أمام ليفانتي وتوديع الكأس أمام فريق درجة ثالثة يدعى ألكويانو.

جدير بالذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني في الوقت الحالي، برصيد 40 نقطة بعد مرور 20 جولة.