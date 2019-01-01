رسمياً - ريال مدريد يدعم دفاعه بالتعاقد مع فيرلاند ميندي

صفقة جديدة للميرينجي بسوق الانتقالات الصيفي

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، مساء اليوم الأربعاء، عن التعاقد مع فيرلاند ميندي لاعب نظيره الفرنسي ليون.

ميندي تألق مع ليون على المستوى المحلي والأوروبي الموسم الماضي، ليصبح محط أنظار كبار القارة، وعلى رأسهم ريال ومدربه زين الدين زيدان.

الميرينجي أعلن عبر موقعه الرسمي، عن التوصل لاتفاق نهائي مع ليون على ضم ظهيره الأيسر لمدة 6 سنوات.

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ووفقاً لمعظم التقارير الصحفية الإسبانية والفرنسية، فإن ريال دفع حوالي 48 مليون يورو نظير الحصول على خدمات اللاعب.

وأكد ريال في بيان رسمي، أن ميندي سيتم تقديمه بمؤتمر صحفي على ملعب سانتياجو برنابيو يوم الأربعاء المقبل.

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ومن المتوقع أن تثير الصفقة العديد من التساؤلات، حول مستقبل الظهير البرازيلي مارسيلو، وإمكانية استمراره بالفريق والقتال على مركزه، أو الرحيل إلى نادي آخر.

ويعتبر ميندي هو رابع صفقات ريال الصيفية حتى الآن، حيث تعاقد النادي الإسباني مع كل من لوكا يوفيتش مهاجم أينتراخت فرانكفورت، إيدير ميليتاو مدافع بورتو والتوقيع الأهم وهو إدين هازارد نجم تشيلسي السابق.