رسميًا | ريال مدريد يحدد موعد تقديم هازارد

متي يُقدم ريال مدريد زيدان للإعلام والجمهور؟

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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني موعد تقديم إيدين هازارد لوسائل الإعلام وتوقيع العقود بعد التعاقد معه من تشيلسي.

هازارد انضم رسميًا لصفوف الملكي مقابل 100 مليون يورو بجانب 30 مليون متغيرات إضافية.

وقال النادي في بيان رسمي إنّ اللاعب البلجيكي سوف يظهر للمرة الأولى بقميص الملكي غدًا، الخميس، في الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وأوضح البيان أنّ اللاعب سوف يظهر في ملعب "سانتياجو برنابيو" أولًا للجماهير قبل أن يتجه لتوقيع العقود وبداية المؤتمر الصحفي الخاص به.

جدير بالذكر أنّ لوكا يوفيتش، مهاجم الملكي الجديد، تقدّم لوسائل الإعلام صباح اليوم، الأربعاء، بعد التعاقد معه من فرانكفورت.