رسميًا .. ريال مدريد يجدد لبنزيما بشرط جزائي قيمته مليار يورو

المهمة مستحيلة على الحالمين بضم المهاجم الفرنسي

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم، الجمعة، عن تجديد عقد المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، ليستمر بصفوف الفريق حتى 2023.

بنزيما أصبح العنصر الأهم في ريال منذ رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في 2018، وهو ما دفع رئيس النادي فلورنتينو بيريز لمحاولة الحفاظ عليه.

وعلى عكس ما حدث للثنائي رافاييل فاران وسيرخيو راموس من الحرس القديم هذا الصيف، وقع المهاجم المخضرم على عقد جديد بشكل رسمي.

وقرر النادي الإسباني وضع شرطًا جزائيًا في عقد اللاعب تصل قيمته إلى 1 مليار يورو، لتصبح المهمة مستحيل على الأندية للتعاقد معه.

ولا يعتبر التجديد لبنزيما مفاجأة في هذا التوقيت، نظرًا لحالة الاستقرار التي يعيشها صاحب الـ33 سنة مع النادي وعلاقته المميزة بكل المتواجدين فيه.

ويعتبر تجديد بنزيما هو السادس لريال مدريد حتى الآن في عام 2021، بعد كل من لوكا مودريتش، ناتشو فيرنانديز ودانييل كارباخال ولوكاس فاسكيز وتيبو كورتوا.

ويطمح بنزيما في مواصلة أرقامه القياسية مع ريال بعد التجديد، حيث يعتبر خامس هداف بتاريخ النادي بعدما سجل 281 هدفًا في 13 موسمًا.

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ومن حيث الألقاب حصل على الفرنسي على 19 لقبًا مع ريال مدريد، من بينهم أربع بطولات دوري أبطال أوروبا وثلاث ألقاب دوري إسباني.