رسميًا | ريال مدريد يتفق مع بديل بينتوس

من هو بديل بينتوس في ريال مدريد؟

أعلن نادي ريال مدريد توصله لاتفاق مع جريجوري دوبون، المعد البدني لمنتخب فرنسا، للعمل مع الفريق خلف أنطونيو بينتوس.

دوبون سبق وعمل في العديد من الأندية الفرنسية كما كان بين طاقم الديوك الفائز بكأس العالم في روسيا العام الماضي.

وذكر نادي ريال مدريد في بيان رسمي الاتفاق مع صاحب الـ 46 عامًا للعمل كمعد بدني على أنّ ينضم للفريق يوم الإثنين ويلتقي اللاعبين يوم الثلاثاء.

وسوف يسافر الفرنسي إلى مونتريال مع بعثة الملكي للفترة التحضيرية للموسم الجديد.

إنتر الإيطالي أكد انضام بينتوس إلى صفوفه بعدا الرحيل عن ريال مدريد لأجل العمل تحت قيادة أنطونيو كونتي.

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد صرف 303 مليون يورو على الصفقات في الصيف الجاري.