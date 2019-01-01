رسميًا | ريال مدريد يؤسس فريقًا للسيدات
مصعب صلاح تابعوه على تويتر
أعلن نادي ريال مدريد شراء فريق تاكون للسيدات ليكون لبنة مشروع تأسيسه فريقًا نسائي.
ريال مدريد لا يمتلك فريق كرة قدم نسائية والمنافسة محتدمة كل عام بين برشلونة وأتلتيكو مدريد.
وقال النادي الملكي في بيان رسمي إنّه توصل لاتفاق مع تاكون ليكون فريقه للسيدات على أن يتم تفعيل الصفقة في الأول من يوليو 2020.
وأوضحت أنّ الموسم المقبل سيشهد استخدام تاكون لملعب ومعدات البلانكوس ولكن لن يغير الشعار أو ألوان القميص وذلك في مرحلة انتقالية قبل الدمج النهائي في موسم 2020-2021.
جدير بالذكر أنّ أتلتيكو حقق بطولة الدوري الإسباني للسيدات كما وصل برشلونة إلى نهائي دوري أبطال أوروبا قبل الخسارة من ليون برباعية نظيفة.
وتُقام بطولة كأس العالم للسيدات في فرنسا والتي تحظى باهتمام جماهيري غير مسبوق.
"الكل يريد لاعبًا مثل بوجبا في فريقه، ولكن يجب علينا معرفته رغبته إذا ما كان يريد البقاء في مانشستر أم الانتقال إلى ريال مدريد" ✈️— جول العربي - Goal (@GoalAR) June 26, 2019
ديسايي عن انتقال بوجبا للفريق الملكي رفقة زيدان 🗣️ pic.twitter.com/I0rcC6iRzm