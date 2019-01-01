رسمياً – روني يوفع مع ديربي كاونتي كلاعب ومدرب

واين روني يعود من جديد إلى إنجلترا

فيسبوك تويتر بلال محمد

أعلن نادي ديربي كاونتي الإنجليزي، توقيعه مع الماهجم واين روني، بعقد يمتد إلى صيف 2021، مع خيار التجديد لعام آخر.

وبالإضافة إلى عمله كلاعب في صفوف الفريق، سينضم روني إلى كتيبة الإدارة الفنية في الفريق ويواصل اعتماد أوراقه التدريبية، استعداداً للمرحلة المقبلة في حياته.

ومن المنتظر أن يرتدي القائد السابق للمنتخب الإنجليزي القميص رقم 32 مع فريقه الجديد، بعد انضمامه من دي سي يونايتد الإنجليزي.

وأشاد المدير الفني لفريق ديربي، بالصفقة وقال عنها: "روني لاعب موهوب إنه من الطراز الرفيع، مسيرته تتحدث عن نفسها، أن يكون لدينا في الفريق لاعب بمثل هذه القدرات والتاريخ، هذا أمراً رائعاً".

ومن جانبه قال روني، في تصريحات عقب الإعلان الرسمي عن الصفقة: "أنا متحمس جداً للتجربة الجديدة، أتطلع إلى الانضمام إلى كتيبة فيلب كوكو التدريبية، أنا متأكد أنني أستطيع تقديم المساعدة بشكل كبير".