رسميًا ..روما ينسحب من مباراة برشلونة في جوان جامبر

روما يتراجع عن مواجهة برشلونة!

أعلن ناي روما تراجعه عن خوض مباراة كأس جوان جامبر ضد برشلونة في الموسم التحضيري.

كان من المقرر أن يخوض روما مباراة ودية أمام برشلونة يوم 6 أغسطس القادم، على ملعب كامب نو قبل انطلاق بطولتي الدوري الإيطالي والإسباني، استعدادًا للموسم الجديد.

روما ينسحب من مواجهة برشلونة

ونشر بطل دوري المؤتمر الأوروبي بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني جاء فيه: "النادي يؤكد انسحابه من مشاركته المقترحة في كأس جامبر، والتي كان من المقرر عقدها في برشلونة يوم 6 أغسطس 2022".

وأضاف الببان: "يأتي القرار نتيجة لضرورة تعديل خطة المباريات الودية الصيفية للفرق الأولى للرجال والسيدات على حد سواء، في ضوء الهدف الرئيسي المتمثل في ضمان أفضل الاستعدادات وظروف العمل الممكنة لكل جانب قبل 2022- 23 موسم".

وواصل: "الفريق الأول سينهي الاستعدادات للموسم القادم في إيطاليا مع الحاجة إلى سفر أقل، مع أي مسابقات إضافية لم يتم الإعلان عنها بالفعل ومن المقرر تأكيدها رسميًا في الوقت المناسب".

وأتم البيان: "يود النادي أن يشكر برشلونة على دعوته للمشاركة في كأس جوان جامبر هذا الصيف ويتمنى التوفيق لهم مع استعداداتهم المقبلة للموسم الجديد".

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