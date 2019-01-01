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رسميًا - روما يضم أمادو دياوارا ويعلن الصفقة بجانب خيري

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Getty Images
نادي روما الإيطالي يعلن عن نجاحه في الحصول على خدمات اللاعب أمادو دياوارا من نابولي.

 

علي رفعت    فيسبوك      تويتر

أعلن نادي روما الإيطالي عن نجاحه في الحصول على خدمات اللاعب الغيني أمادو دياوارا قادمًا من صفوف نظيره نابولي.

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جاء هذا في بيانًا رسميًا نشره روما ليعلن عن الصفقة التي امتد التفاوض عليها خلال الأسابيع الماضية بجوار مناقشات انضمام اليوناني كوستاس مانولاس للفريق الساحلي.

وظهر الإعلان عن الصفقة بشكل جديد للغاية يتم استخدامه للمرة الأولى من قبل أندية كرة القدم حول العالم، وأظهر جانب إنساني كبير من قبل مسؤولو الفريق العاصمي.

يأتي هذا بعدما خصص نادي روما نصف حجم مقطع الفيديو الخاص عن الإعلان عن الصفقة من أجل التنويه عن عدد من الأطفال المفقودين، في محاولة للمساهمة في استعادتهم لذويهم.

وكلفت الصفقة نادي روما حوالي ٢١ مليون يورو بحسب ما الموقع الإلكتروني للجياليروسي، ولم تكن ضمن صفقة انضمام مانولاس لنابولي.

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جدير بالذكر أن روما كان قد نوه أنه سيقوم بتكرار نفس الطريقة في الإعلان عن كل صفقات الموسم الجديد بالتنويه عن المفقودين للمساعدة في العثور عليهم.

 

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