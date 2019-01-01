رسميًا .. روما يُبقي على مدافعه المخضرم حتى عام 2021

اللاعب سعيد بتمديد عقده للمرة الثانية مع الذئاب

أعلن روما عبر موقعه الإلكتروني، عن توصل الإدارة إلى اتفاق نهائي مع وكيل أعمال المدافع المخضرم الأرجنتيني فيدريكو فازيو، بموجبه تأكده بقائه مع ذئاب العاصمة الإيطالية حتى منتصف 2021.

وأعرب القادم من توتنهام عام 2016، عن سعادته لتأمين مستقبله في ملعب "الأولمبيكو" حتى إشعار آخر، لافتًا أن شعوره بثقة الإدارة والنادي منذ يومه الأول مع الفريق، ساعده كثيرًا لإحياء مسيرته بعد تجربته غير الموفقة مع السبيرس.

وقال لموقع النادي الرسمي "إنه التمديد الثاني لعقدي وأشعر بسعادة غامرة. منذ اليوم الأول منحني روما الثقة التي يحتاج لها كل لاعب، أتمنى أن أبقى مدة كبيرة هنا".

عذّبته وعذبتنا يا ولد! 😂pic.twitter.com/l9mEKgxPRI — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 20, 2019

الجدير بالذكر، أنه على مدار المواسم الثلاثة الماضية، دافع فازيو عن ألوان الذئاب في 135 مباراة، وتمكن كذلك من تسجيل 11 هدفًا.