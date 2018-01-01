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رسمياً - روبينيو من سيفاسبور إلى باشاك شهير

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النجم البرازيلي يواصل رحلاته في بلاد الأتراك..

أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

أعلن باشاك شهير التركي عن تعاقده رسمياً مع النجم البرازيلي روبينيو، قادماً من سيفاسبور التركي.

 

وسجل روبينيو 8 أهداف في الدوري التركي هذا الموسم، كثالث هدافي الموسم الحالي.

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وتمت الصفقة دون الكشف عن التفاصيل المالية، لينضم روبينيو إلى زميله السابق في مانشستر سيتي إيمانويل أديبايور، إلى جانب لاعب آخر لم يزامله هو جايل كليشي.

يأتي ذلك على الرغم من صدور حكم غيابي ضد روبينيو بالسجن 9 سنوات قبل شهرين، على خلفية اعتدائه على فتاة تبلغ من العمر 22 عاماً.

يذكر أن باشاك شهير يحتل صدارة الدوري التركي، بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه.

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