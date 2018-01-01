رسمياً - رمضان صبحي إلى الأهلي على سبيل الإعارة

الأهلي سعى خلال الفترة الماضية لضم رمضان صبحي من فريق هيدرسفيلد الإنجليزي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أعلن نادي هيدرسفيلد الإنجليزي، رحيل اللاعب رمضان صبحي إلى النادي الأهلي المصري على سبيل الإعارة ، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

الأهلي سعى خلال الفترة الماضية لضم رمضان صبحي من فريق هيدرسفيلد الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق الأحمر.

،كما أعلن عن انضمام رمضان صبحي ، لاعب المنتخب الوطني والمحترف في صفوف فريق هيدرسفيلد الإنجليزي لمدة 6 شهور على سبيل الإعارة قابلة للتمديد بموافقة الطرفين.

وأضاف أنه تم إنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية الخاصة بانتقال اللاعب والذي يصل القاهرة خلال الساعات القادمة؛ للانتظام في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وكانت تقارير قد أكدت توصل الأهلي لاتفاق مع نادي هيدرسفيلد على ضم رمضان صبحي لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، مقابل 800 ألف جنيه استرليني أي ما يعادل 18.5 مليون جنيه مصري.

يُذكر أن صبحي لم يحصل على الفرصة الكاملة مع فريقه هيدرسفيلد خلال الموسم الحالي، بعد الانتقال له خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، من فريق ستوك سيتي.

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وتسعى إدارة النادي الأهلي المصري لبناء فريق قوي من أجل تعويض الاخفاق الأفريقي الذي تعرض لها الفريق الموسم الماضي.