دوري أبطال أوروبا - تشامبيونزليج

رسميًا - ركلة ميسي الحرة في ليفربول تحصد جائزة الأفضل

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هدف ليونيل ميسي في شباك أليسون بدوري أبطال أوروبا ينال جائزة أفضل هدف في البطولة عن الموسم السابق.
علي رفعت    فيسبوك      تويتر

حصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة على جائزة أفضل هدف في دوري أبطال أوروبا عن الموسم الماضي.

جاء هذا بهدفه الثاني الذي سجله في شباك ليفربول في مواجهة الأول من مايو الماضي بذهاب دور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وكان الهدف هو الثالث لبرشلونة في تلك المباراة التي انتهت بفوز الفريق الكتالوني بثلاثة أهداف نظيفة وحملت آمال كبيرة لجماهير الفريق.

وخسر برشلونة لقاء الإياب بأربعة أهداف مقابل لا شيء مما تسبب في خروجه خالي الوفاض من دوري أبطال أوروبا للموسم الرابع على التوالي.

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وكان الهدف مرشحًا رفقة عدة أهداف آخرى في البطولة من ضمنها هدف رونالدو مع يوفنتوس بيدرو أمام آيندهوفن وراكيتيتش ضد توتنهام وناني مع لشبونة وغيرهم.

جدير بالذكر أن ميسي كان ضمن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل مهاجم في أوروبا عن الموسم الماضي رفقة رونالدو وماني.

    

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