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رسميًا - رفع الإيقاف عن رئيس الزمالك

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إيقافه مخالف للقانون وفقًا لمحكمة القضاء الإداري

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا برفع الإيقاف عن رئيس الزمالك ومنعه من الظهور في وسائل الإعلام، لتلغي قرار المجلس الأعلى للإعلام.

المجلس الأعلى للإعلام كان قد قرر منع رئيس القلعة البيضاء من الظهور في أي وسيلة إعلامية سواء مقروءة أو مسموعة أو مرئية، بعد مخالفته لميثاق الشرف الإعلامي وإهانته للأهلي ورموزه في عدد من البرامج، كان منها ما هو على قناة بيراميدز.

واستندت محكمة القضاء الإداري في قرارها برفع الإيقاف إلى الحصانة الموضوعة على رئيس الزمالك كونه عضوًا في البرلمان، وعدم قانونية معاقبته بأي شكل من الأشكال دون الرجوع لمجلس النواب.

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وكان رئيس القلعة البيضاء قد رفع الدعوى ضد قرار إيقاف، بعدما صدر قرار بمنعه من الظهور الإعلامي في أكتوبر الماضي ولمدة ثلاثة أشهر، ثم تجددت عقوبته في يناير الماضي لمدة شهرين آخرين.

تصريحات رئيس الزمالك ضمت إهانات لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بسبب خلافاته مع تركي آل الشيخ؛ مالك نادي بيراميدز.

وتقدم الأهلي خلال الفترة الأخيرة بعدد من الشكاوى إلى النائب العام ضد رئيس غريمه التقليدي، بسبب استمرار إهاناته وترديده عدد من الأكاذيب في حق مجلس الإدارة.

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