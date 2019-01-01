رسميًا - رفض طلب الهلال بشأن إدواردو وتوقيع عقوبة أخرى على النادي

لجنة الانضباط كذلك وقعت عقوبات على الباطن

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، رفضها لطلب نادي الهلال برفع الإيقاف عن لاعبه كارلوس إدواردو.

اللجنة كانت قد قررت إيقاف اللاعب لمدة مباراتين، نظرًا لتعرضه للطرد خلال مواجهة الفريق أمام الباطن بالجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وتقدم الزعيم بطلب مساواة إدواردو باللاعبين الذين تعرضوا للطرد ولم توقع عليهم عقوبات بعدها. (طالع التفاصيل)

وأوضحت اللجنة في قرارها الصادر اليوم الأربعاء، أن طلب الهلال مرفوض، في قرار غير قابل للاستئناف، ليتم إيقافه مباراتين مع تغريمه 10 آلاف جنيهًا.

وبهذا القرار يغيب إدواردو عن مواجهتي الزعيم المقبلتين أمام الاتحاد والفيصلي بالجولتين 21 و22.

في سياق آخر، قررت لجنة الانضباط توقيع عقوبة على الهلال بسبب ما صدر من جماهيره خلال مواجهة الباطن.

لجنة الانضباط أوضحت أن جمهور الموج الأزرق قام برمي 11 علبة مياه داخل أرض الملعب خلال المباراة وفقًا لتقرير المراقب.

وتم تغريم الهلال 70 ألف ريال سعودي، في قرار قابل للاستئناف وفقًا للوائح.

وحصل الباطن بسبب المباراة نفسها على نصيبه من العقوبات، حيث تم تغريمه 30 ألف ريال سعودي، إثر قيام جماهيره بإلقاء خمس أدوارات داخل أرض الملعب.

📌| #لجنة_الانضباط_والأخلاق: إلزام نادي #الهلال بدفع غرامة مالية قدرها (70,000) ريال. pic.twitter.com/1Z9tLKsr0P — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) ١٣ فبراير ٢٠١٩

يذكر أن مواجهة الهلال والباطن كانت قد انتهت بفوز الزعيم بثلاثية مقابل هدفين، ليحتل الموج الأزرق الصدارة حاليًا برصيد 49 نقطة بفارق ست نقاط عن أقرب منافسيه.