رسميًا | رغم وعده للجماهير .. رحيل كوزمين كونترا عن الاتحاد

تأكيدات الحائلي طوال الموسم تذهب في مهب الريح

أعلن نادي الاتحاد السعودي رسميًا اليوم الإثنين، رحيل الروماني كوزمين كونترا؛ المدير الفني للفريق، بعد نهاية عقده، دون وجود رغبة في التجديد.

ضياع اللقب يطيح بكونترا:

رحيل كونترا عن العميد يأتي بعد أيام من ضياع لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في الأمتار الأخيرة.

العميد انفرد بصدارة جدول الترتيب لعدة أشهر، لكنه برعونة كبيرة خسرها قبل جولتين من نهاية المنافسات.

وخسر النمور عشر نقاط في آخر خمس مباريات له بالموسم، ليهدي اللقب للهلال، متأخرًا عنه بفارق نقطتين فقط.

لم يحقق النمور لقب الدوري المحلي منذ موسم 2008-2009، وهو ما صدم الجمهور لضياع لقب الموسم في الأمتار الأخيرة.

ويعد الدوري المحلي هو ثاني بطولة يضيعها الاتحاد في غضون أشهر، في ظل خسارته لنهائي البطولة العربية للأندية في أغسطس الماضي، بعدما وصل للنهائي، لكنه هُزم أمام الصفاقسي التونسي.

رحيل كونترا:

خبر إعلان رحيل المدرب الروماني يعد غريبًا، كونه أعلن قبل أيام استمراره في الموسم المقبل بشكل طبيعي.

عقد كونترا مع الاتحاد انتهى بالفعل بنهاية الموسم، لكن أنمار الحائلي؛ رئيس النادي، أعلن أكثر من مرة أنه سيجدد عقد المدرب، بجانب أن الأخير نفسه ألمح أنه مستمر بالموسم المقبل، من خلال رسالة اعتذار للجماهير، وعد خلالها أن الفريق سيستفيق سريعًا ويعود قويًا. (طالع التفاصيل)

ماذا قدم كونترا مع العميد؟

الروماني صاحب الـ46 عامًا كان قد تولى المسؤولية الفنية للعميد في أغسطس 2021، وكان من المقرر أن ينتهي عقده بنهاية الموسم المنقضي، لكن يبدو أن التجديد له قد اقترب.

وخاض الاتحاد تحت إشراف كونترا 29 مباراة، حقق الفوز في 19 منها، وتعادل في خمس، وخسر خمسة لقاءات أخرى.

وبخلاف ضياع لقب الدوري المحلي، ودع العميد مع الروماني كأس خادم الحرمين الشريفين من دور نصف النهائي بالهزيمة أمام الفيحاء بهدف نظيف.

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