رسميًا | رحل عن الدوري السعودي ... خطوة جديدة للخلف لوليد أزارو

شهدت مسيرة المهاجم المغربي وليد أزارو تراجعًا جديدًا برحيله عن الدوري السعودي والإعلان رسميًا عن انضمامه لفريق عجمان في الإمارات.

المهاجم صاحب الـ26 عامًا قضى عامين مع الاتفاق بعد انضمامه له من الأهلي المصري، بالإعارة أولًا في سوق الانتقالات الشتوي 2021 وبعدها بالانتقال النهائي الصيف الماضي.

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أزارو ارتدى قميص بطل القرن في إفريقيا صيف 2017 وبعد بداية صعبة تحول إلى أحد أبرز نجوم الفريق وهدافه على الصعيدين المحلي والقاري، لكن مستواه بدأ بالتراجع فيما بعد خاصة على صعيد إهدار الفرص السهلة، مما أجبر الإدارة الأهلاوية على التخلي عنه بالإعارة ثم البيع نهائيًا.

أزارو لعب مع الاتفاق في الدوري السعودي 49 مباراة لم يُسجل خلالها سوى 14 هدفًا وصنع 6، وقد فسخ النادي عقده بالتراضي عقب التعاقد مع يوسف نياكاتي مهاجم الاتحاد السابق.

وفيما أكدت المصادر السعودية اهتمام الشباب بالتعاقد مع أزارو لتعويض رحيل أوديون إيجالو لنادي الهلال خلال سوق الانتقالات الشتوي الذي أغلق بنهاية يوم أمس 30 يناير، فاجأ المهاجم المغربي الجميع وفضل اللعب مع عجمان الذي قدم له عرضًا أفضل من الناحية المالية.

✍🏻 نعلن عن تعاقدنا مع المهاجم المغربي وليد ازارو في صفقة إنتقال حر، قادماً من نادي الاتفاق السعودي. pic.twitter.com/RGwGtYuhzB — نادي عجمان (@AjmanClub) January 31, 2022

ويتواجد عجمان في المركز العاشر من جدول ترتيب الدوري الإماراتي للمحترفين بعدما فشل في جمع أكثر من 15 نقطة من مبارياته الـ13.

تُرى هل تكون خطوة أزارو الجديدة للخلف نقطة انطلاق جديدة له في مسيرته الكروية؟ سنعرف لاحقًا ..