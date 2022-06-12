رسميًا.. رحلة مارسيلو الأسطورية في ريال مدريد تنتهي

نهاية لقصة مارسيلو التاريخية مع ريال مدريد

بعد سنوات عديدة من التألق، تكتب قصة النهاية للبرازيلي، حيث أعلن نادي ريال مدريد في بيان رسمي مغادرة لاعبه الأسطوري، مارسيلو، في سوق الانتقالات الصيفية الحالي.

ويغادر الظهير الأيسر للفريق الملكي، بعد 15 عامًا قضاها في صفوف نادي العاصمة، حيث حقق في إسبانيا العديد من الإنجازات المحلية والقارية.

ومن جانبه أعلن الفريق الأبيض، كافة التفاصيل الخاصة بالمؤتمر الوداعي والحفل الخاص للنجم البرازيلي المخضرم.

ماذا أعلن ريال مدريد؟

أعلن الملكي في بيان رسمي مغادرة ظهيره الأيسر مارسيلو عن الفريق بصورة نهائية، بعد رحلة رائعة استطاع فيها البرازيلي حصد 25 لقبًا مع الفريق الأبيض.

وسيعقد الحفل والمؤتمر الصحفي بدايةً من الواحدة بتوقيت إسبانيا ومصر والثانية بتوقيت المملكة العربية السعودية، يوم الإثنين المقبل.

وقد أعد له حفل وداع يحضره عائلته بالإضافة إلى المسؤولين، وجميع الألقاب التي رفعها منذ وصوله في عام 2007 ستكون معه أيضًا، حيث أن آخر مرة تم فيها هذا الحدث كان مع رحيل سيرخيو راموس الموسم الماضي.

وسيكون العرض والمؤتمر الصحفي متاحًا للمشاهدة عبر "تلفزيون ريال مدريد"، من خلال القناة الرسمية للنادي.

إلى أين يذهب مارسيلو؟

وجهة مارسيلو التالية غير معروفة، حيث حاول البرازيلي ووكلاؤه الحصول على تمديد للعقد، لكن النادي يعتقد أن الوقت قد حان للمراهنة على لاعبين آخرين في مركز الظهير الأيسر.

التقارير الصحفية كانت قد ربطت تواجد البرازيلي مع زميله السابق كريستيانو رونالدو في يوفنتوس، لكن بعد رحيل الدون إلى مانشستر يونايتد توقفت تلك الأنباء عن الاستمرار.

الوجهة المقبلة قد تكون برازيلية أو في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أن صاحب الـ 34 عامًا لا يحظى بقدرات بدنية تمكنه من مواصلة اللعب في المستويات المرتفعة الأوروبية.

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