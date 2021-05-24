رسميًا .. راموس خارج قائمة إسبانيا المشاركة في اليورو

ضربة قوية لدفاع لاروخا..

استبعد المدير الفني للمنتخب الإسباني لويس إنريكي قائد الحُمر وقائد نادي ريال مدريد أيضًا سيرخيو راموس من القائمة المشاركة في كأس الأمم الأوروبية.

جاء ذلك بعد إعلان قائمة منتخب إسبانيا المشاركة في اليورو هذا الصيف، والتي جاءت بدون اسم سيرخيو راموس لأول مرة منذ سنوات طويلة للقائد مع منتخب بلاده.

وخاض المدافع المخضرم سيرخيو راموس لاعب ريال مدريد، محادثات مكثفة مع لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا في الأيام القليلة الماضية حول موقفه هذا الصيف.

موقف راموس لم يكن واضحًا حتى إعلان القائمة اليوم، سواء بالمشاركة مع إسبانيا في يورو 2020 هذا الصيف، أو دورة الألعاب الأولمبية المقامة في طوكيو.

اللاعب أراد المشاركة في البطولتين، لكن الأمر يبدو صعبًا بعد الموسم الشاق الذي مر به وعدد الإصابات التي تعرض لها، لذا يبدو أن القرار جاء بالتضحية باليورو.

وجاءت القائمة النهائية للمنتخب الإسباني كالتالي:

حراس المرمى: أوناي سيمون، دافيد دي خيا، روبرت سانشيز

المدافعون: خوسيه لويس جايا، جوردي ألبا، باو توريس، إيمريك لابورت، إريك جارسيا، دييجو لورينتي، سيزار أزبيليكويتا، ماركوس يورينتي.

لاعبو الوسط: سيرخيو بوسكيتس، رودري، بيدري، تياجو، كوكي، فابيان رويز.

المهاجمون: داني أولمو، أويارزابال، ألفارو موراتا، جيرارد مورينو، فيران توريس، أداما تراوري وبابلو سارابيا.

إسبانيا تقع في مجموعة متوسطة المستوى مع السويد وبولندا ومنتخب سلوفاكيا بالمجموعة الخامسة من كأس الأمم الأوروبية والتي ستبدأ في الحادي عشر من يونيو المقبل.

وتبدأ منافسات كرة القدم في الأولمبياد يوم الثاني والعشرين من يوليو وتستمر حتى السابع من أغسطس بمشاركة 16 منتخبًا، بينما يقام اليورو من 11 يونيو إلى 11 يوليو.

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