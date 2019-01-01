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الدوري الاسباني الدرجة الأولى

رسميًا.. ديمبيلي يغيب عن برشلونة لأسبوعين

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Getty Images
إصابة ديمبيلي تزيد من متاعب برشلونة

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

أعلن نادي برشلونة رسميًا غياب جناحه الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي عن الملاعب لمدة تصل إلى أسبوعين بسبب إصابة على مستوى الكاحل الأيسر.

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وكان ديمبيلي قد تعرض للإصابة أمس الأحد في المواجهة التي جمعت بين برشلونة وليجانيس لحساب الجولة العشرين من منافسات الدوري الإسباني.

وخرج ديمبيلي من المواجهة مصابًا دون أن يتحدث المدرب إرنستو فالفيردي عن المدة التي سيغيب خلالها النجم الفرنسي عن الفريق.

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وقال فالفيردي عقب المباراة بالأمس أن اللاعب سيخضع للفحوصات الطبية أولًا للوقوف على خطورة الإصابة، وبعدها يمكن الحديث حول فترة غيابه.

وخضع اللاعب للفحوصات الطبية الأولية التي أثبتت تعرضه لالتواء في الكاحل، انتظارًا للفحوصات التالية التي سيخضع ليه اليوم لييبدأ البرنامج التأهيلي.

يذكر أن عثمان ديمبيلي كان قد تعرض لإصابة مشابهة الموسم الماضي، ولكنها كانت أكثر قوة وأدت إلى غيابه عن الملاعب لمدة وصلت إلى نحو 3 أشهر.

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