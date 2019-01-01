رسميًا - ديسابر مديرًا فنيًا لبيراميدز

الفرنسي له تجربة سابقة بالدوري المصري مع الإسماعيلي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي بيراميدز تعاقد رسميًا مع الفرنسي سباستيان ديسابر؛ المدير الفني السابق للمنتخب الأوغندي، لقيادة الأزرق في الموسم المقبل.

الفرنسي فسخ مؤخرًا عقده مع طيور الكركي، عقب وداع كأس أمم أفريقيا مصر 2019. (طالع التفاصيل)

ومن المنتظر أن يعقد مجلس إدارة بيراميدز برئاسة حسام البدري، اليوم الإثنين، مؤتمرًا صحفيًا، للكشف عن تفاصيل التعاقد وخطة المرحلة المقبلة.

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تعاقد على الكتيبة الزرقاء الموسم الماضي عدة مديرين فنيين، كان آخرها الأرجنتيني رامون دياز، الذي رحل بنهاية الموسم، بعدما ضمن للفريق المشاركة في الكونفدرالية الأفريقية الموسم المقبل.

يذكر أن الفرنسي صاحب الـ42 قاد أوغندا للوصول لدور الـ16 بكأس أفريقيا، قبل أن تودع على يد السنغال، التي هزمتها بهدف وحيد.

وسبق لديسابر عن عمل بالدوري المصري من قبل مع فريق الإسماعيلي، لمدة ستة أشهر فقط، حقق الفوز بها بـ13 مباراة، وتعادل في أربع وخسر لقاء وحيد.