رسميًا .. ديباي وزميله في ليون يعانيان من إصابتين في الرباط الصليبي

نادي ليون يعلن عن إصابة ممفيس ديباي وجيف ريني اديلايد في الرباط الصليبي خلال مباراة ستاد رين.

أعلن نادي ليون عن تعرض لاعبه الهولندي ممفيس ديباي لإصابة في الرباط الصليبي في ركبة قدمه اليمنى خلال لمواجهة فريقه ضد ستاد رين مساء اليوم.

جاء هذا بحسب ما بيان أصدره النادي وأكد من خلاله أن الإصابة عباره عن مزق في الرباط الصيليبي، وهي نفس إصابة زميله جيف ريني اديلايد.

وكان اللاعب قد تعرض للإصابة في لقاء اليوم أمام نظيره ستاد رين وغادر ملعب المباراة قبل نهاية الشوط الأول بشكل مباشر.

وعانى ليون خلال المباراة من الكثير من الإصابات حيث لم يكن ديباي هو اللاعب الأول حيث أصيب من قبله جيف ريني اديلايد في الدقيقة الـ ٢٢ وغادر الملعب أيضًا.

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وقد يعني ذلك غياب اللاعب عن ملاعب كرة القدم لأشهر طويلة قد تمتد لستة أشهر وهي مدة قد تعني غيابه عن تحضيرات كأس الأمم الأوروبية.

ويقع المنتخب الهولندي في مجموعة سهلة نوعًا ما ببطولة كأس الأمم الأوروبية التي أقيمت قرعتها قبل أسابيع قليلة، حيث يواجه أوكرانيا والنمسا بالإضافة لفريق سيتم تحديده لاحقًا.

جدير بالذكر أن فريق ليون يحتل في الوقت الحالي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد ٢٥ نقطة جمعهم من ١٨ مباراة.