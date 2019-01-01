رسميًا - دبا يودع دوري المحترفين بتعادله أمام بني ياس

بني ياس خطف تعادل أطاح بدبا الفجيرة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

خطف بني ياس تعادل قاتل من دبا الفجيرة في اللحظات الأخيرة في اللقاء الذي انتهى بثلاثية لكل منهما، على ملعب الثاني، ضمن الجولة الأخيرة من دوري الخليج العربي للمحترفين.

أحمد شحدة، الذي يخوض أولى مبارياته مع بني ياس هذا الموسم وهداف دوري الرديف، نجح في افتتاح المباراة بهدف مبكر في الدقيقة السادسة من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، مستغلًا تقدم حارس مرمى دبا ليضعها من فوقه في الشباك.

وفي الدقيقة 43، أضاف شحدة ثاني أهدافه وأهداف فريقه في اللقاء من رأسية من داخل منطقة الجزاء بعدما استلم عرضية متقنة من الجهة اليمنى.

وقلص دبا الفارق بإحراز هدفه الأول في الدقيقة 53 من عمر المباراة، من مقصية رائعة بأقدام دييجو أكوستا.

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وفي الدقيقة 79 من عمر اللقاء، تعادل دبا بهدف أكوستا من رأسية مستغلًا عرضية من ضربة ركنية.

وشهدت الدقيقة 83 ريمونتادا دبا بإحراز الهدف الثالث بأقدام أحمد حبوش، بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء.

لكن دي باولا أبطل ريمونتادا دبا، وأحرز هدف التعادل لبني ياس في الثواني الأخيرة من رأسية بعد استلام عرضية من ضربة ركنية.

التعادل هبط بدبا الفجيرة إلى دوري الدرجة الأولى، حيث كان يحتاج للفوز للبقاء، لكنه ودع دوري المحترفين متذيلًا جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، بينما رفع بني ياس رصيده إلى النقطة الـ40 في المركز السادس.