ليفربول يبرم أول صفقاته هذا الصيف

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي تعاقده مع مهاجم فريق بنفيكا، داروين نونييز، ليكون أول الصفقات الحمراء في موسم الريدز المقبل.

وتشير التقارير الصحفية إلى أن قيمة الصفقة تصل إلى 100 مليون يورو، من خلال دفع 75 مليون لبنفيكا، وتواجد 25 مليون كإضافات.

وبذلك يصبح النجم الأوروجوياني هو أغلى صفقة في تاريخ فريق ليفربول، متفوقًا على فيرجيل فان دايك وأليسون بيكر.

وأعلن الريدز انضمام اللاعب عبر مقطع فيديو له في داخل مركز تدريب النادي وهو يرتدي قميص الفريق، وكتب عليه: "لدينا بعض الأخبار التي نعتقد أنها ستعجبك".

We’ve got some ñews that we think you might like… 🇺🇾#DarwinDay pic.twitter.com/C70mBnzu4c — Liverpool FC (@LFC) June 14, 2022

وبتلك الصفقة يعزز النادي الأحمر صفوفه الهجومية بعد الأنباء المستمرة حول رحيل الجناح ساديو ماني إلى فريق بايرن ميونخ.

ويمتلك المدرب يورجن كلوب القطعة الناقصة في خط هجومه، حيث يصبح نونييز هو أول مهاجم كلاسيكي ينضم لكتيبة الألماني منذ توليه المسؤولية.

وتأتي بعض الانتقادات لتلك الصفقة لأن نونييز تألق في موسم واحد فقط مع فريق بنفيكا مما يصنع بعض التخوفات عند الجماهير.

لكن ليفربول أصر على إتمام تلك الصفقة، بتوصية من المدرب كلوب، الذي يرى أن الأوروجوياني سيعوض غياب ماني، ويكمل القطعة الناقصة في منظومة الريدز.

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