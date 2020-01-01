رسميًا | خطوة واحدة تفصل عودة الدوري الألماني

تم الاتفاق على كل شيء..

أعلن كريستيان زايفيرت، الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الألماني، أن بطولة البوندسليجا باتت جاهزة لأن تعود مرة أخرى للحياة بداية من 9 مايو المقبل، مع انتظار موافقة الحكومة الألمانية من أجل إعلان القرار بصورة رسمية.

وكان اجتماعًا قد جمع بين مسؤولي الـ36 ناديًا الموجودين في البوندسليجا والدرجة الثانية مساء الخميس للنقاش حول آلية إنهاء الموسم بعد إيقافه القهري في أعقاب تفشي فيروس كورونا.

نية كل الأندية كانت إعادة البطولات المحلية مرة أخرى لتفادي الخسائر المادية الفادحة المتوقعة حال استمرار الإيقاف أو إلغاء الموسم، في الوقت الذي ستقام فيه كل المباريات بدون حضور جماهيري حتى هدوء وضع كورونا.

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زايفيرت في تصريحات للصحافة بعد الاجتماع قال "الدوري الألماني مستعد ليُستأنف، بغض النظر إذا ما كان سيحدث ذلك في 9 مايو أو في موعد لاحق، الأمر ليس متروك لنا لتحديد الموعد، القرار في يد السياسيين الآن.".

كما أضاف "لم نحدد موعدًا اليوم للعودة، ولكن حقيقة أننا قادرون حتى على التفكير في استئناف المباريات يؤكد على الجهد المبذول والأداء الرائع من السلطات الألمانية.".

وأتم "سيكون على الاتحاد الألماني تحديد موعد دقيق للعودة أيضًا. كرة القدم لن تأخذ أزيد من 0.4% من قدرة السعة الاختبارية لفيروس كورونا الموجودة في ألمانيا.".

يذكر أن الأندية الألمانية قد بدأت بالفعل في العودة إلى التدريبات ولكن بصورة جزئية وفقًا للتعليمات الصحية، حيث بدأت الأندية بتدريبات فردية والآن في مرحلة تقسيم الفريق إلى مجموعات صغيرة على أن تشهد الفترة المقبلة تدريبات جماعية بالصورة التقليدية.