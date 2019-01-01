رسميًا - خالد الثبيتي عضوًا في المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رسميًا تعيين خالد الثبيتي؛ نائب رئيس الاتحاد السعودي، عضوًا في المكتب التنفيذي به.

وقام الاتحاد الآسيوي بدعوة الثبيتي لحضور اجتماع المكتب التنفيذي، المقرر إقامته في أكتوبر المقبل، بدولة فيتنام.

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من جانبه، ثمن نائب رئيس الاتحاد السعودي ثقة سمو رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية للكوادر الوطنية في التمثيل المشرف للرياضة السعودية في الاتحادات القارية والدولية، تجسيدًا لدعم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لشباب ورياضيي الوطن، متمنيًا أإن يسهم هذا التعيين في تعزيز نجاحات السعودية في التمثيل القاري.

وتوجه كذلك الثبيتي للجنة التنفيذية للاتحاد غرب آسيا على ترشيحه لعضوية المكتب التنفيذي عن اتحاد غرب آسيا.