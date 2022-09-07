رسميًا | حمد الله يعود للملاعب .. مركز التحكيم يزف بشرى للاتحاد

قضية تسجيلات النصر لا تزال قيد التحقيق، لكن حمد الله سيشارك مع العميد بصورة طبيعية

زف نادي الاتحاد السعودي خبرًا سعيدًا لجمهور ناديه، بعدما أعلن رفع الإيقاف عن مهاجمه المغربي عبد الرزاق حمد الله من قبل مركز التحكيم الرياضي السعودي.

لجنة الاحتراف توقف حمد الله:

في أغسطس الماضي، قررت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، إيقاف المغربي، على خلفية الشكوى المقدمة ضده من قبل ناديه السابق النصر.

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العالمي حصل على تسجيلات لمكالمة صوتية، جمعت حمد الله بحامد البلوي؛ المدير التنفيذي بالاتحاد، يحرضه بها على الرحيل عن النصر خلال فترة سريان عقده، وهو ما يخالف اللوائح والقوانين.

وبعد أشهر من التحقيق، تأكدت اللجنة من صحة التسجيلات، لتقرر إيقاف اللاعب أربعة أشهر، والبلوي ستة أشهر مع تغريمهما ماديًا، وحرمان النادي من التعاقدات لفترة انتقالات واحدة.

لكن القرارات كانت قابلة للاستئناف أمام مركز التحكيم، وهي الخطوة التي اتخذها الاتحاد بالفعل، وفي انتظار صدور القرارات النهائية خلال الفترة المقبلة.

مركز التحكيم يرفع الإيقاف عن حمد الله:

النادي الجداوي خاطب مركز التحكيم من أجل تعليق عقوبة المغربي، لحين نهاية البت في الاستئناف الذي تقدم به.

وأكد الاتحاد أنه بالفعل وصله خطاب موافقة من المركز على تعليق عقوبة الإيقاف، ليعود حمد الله للمشاركة في المباريات من جديد، بعدما كان غائبًا منذ بداية الموسم.

وبذلك من المقرر أن يظهر حمد الله مع النمور في المباراة المقبلة أمام الرائد، ضمن الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

وكان العميد قد افتتح الموسم بالفوز أمام العدالة 3-0، ثم تعثر بالتعادل أمام الاتفاق 0-0.

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