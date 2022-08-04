رسميًا | حمد الله يطيح بمشعل السعيد .. خان مديرًا للكرة بالاتحاد

تبعات قضية النصر تلقي بظلالها على بيت العميد من الداخل

أعلن نادي الاتحاد السعودي برئاسة أنمار الحائلي، رسميًا اليوم الجمعة، رحيل مشعل السعيد؛ مدير الكرة بالنادي، عن منصبه، على خلفية أزمة قضية المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم الفريق.

ما هي قضية حمد الله؟

قبل يومين، أصدرت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، قرارًا بإيقاف مشعل السعيد لمدة ثلاثة أشهر عن المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم.

إيقاف السعيد يأتي ضمن عدة قرارات أخرى اتخذتها اللجنة، ضد حمد الله أيضًا وحامد البلوي؛ المدير التنفيذي للنادي الجداوي، وضد النادي نفسه. (طالع التفاصيل)

هذه العقوبات أتت على خلفية الشكوى التي قدمها نادي النصر ضد حمد الله والبلوي، بعدما حصل على تسجيلت صوتية، يزعم أنها تجمع اللاعب بحامد البلوي؛ المدير التنفيذي للنادي الجداوي، يحرضه بها الأخير على التمرد والرحيل عن النادي العاصمي، خلال فترة سريان عقده، وهو ما يخالف اللوائح.

هذه التسجيلات قدمها العالمي للجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، التي بالفعل بدأت التحقيقات وقتها، بعد حصولها على الضوء الأخضر من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بأن هذه القضية من اختصاصها، وأنها لا تتعارض مع القضية المقامة من قبل اللاعب والنصر أمام فيفا.

من هو خليفة مشعل السعيد؟

إدارة الحائلي قامت بتعيين مشاري خان مديرًا للكرة بالنادي، في قرار رسمي، أعلنه المركز الإعلامي، متمنيةً له التوفيق في مهمته.

خان كان قد تولى أكثر من منصب إداري في الاتحاد، بخلاف عمله من قبل في عدة أندية أخرى.

وحصل مدير الكرة الجديد بالعميد على عدة شهادات؛ منها ماجستير دراسات متعددة التخصصات، دبلوم الإدارة الرياضية من جامعة مدريد، دبلوم الإدارة المالية للمنظمات الرياضية من معهد يوهان كرويف ودبلوم الحوكمة بالأندية الرياضية من معهد يوهان كرويف.