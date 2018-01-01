رسميًا - حسام غالي مديرًا للكرة بالجونة

قائد الأهلي السابق تمت إقالته مؤخرًا من القلعة الحمراء

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي الجونة برئاسة نادر شوقي، التعاقد رسميًا مع حسام غالي؛ قائد الأهلي السابق، لتولي منصب مدير الكرة بالنادي.

غالي كان قد تمت إقالته مؤخرًا من القلعة الحمراء من منصبه، حيث كان يعمل منسقًا عامًا لقطاع الكرة إلا أن محمود الخطيب؛ رئيس الأهلي، وجه الشكر له رفقة محمد فضل؛ مدير التعاقدات، وهيثم عرابي، عضو لجنة التعاقدات.

وجاء إعلان التعاقد مع منسق قطاع الكرة السابق بالأهلي، بعدما تلقى الجونة اليوم الأربعاء، الهزيمة أمام وادي دجلة، بالجولة الـ19 في الدوري الممتاز.

الجونة يحتل المركز الـ16 في مركز الترتيب برصيد 16 نقطة، بعدما صعد الموسم الجاري مجددًا إلى الدوري الممتاز.