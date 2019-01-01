النتائج المباشرة
الانتقالات

رسمياً | جيرونا يجدد تعاقده مع ياسين بونو

التعليقات()
Getty
الحارس يقضى موسم الثاني في صفوف جيرونا

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

جدد الحارس المغربي، ياسين بونو، تعاقده مع نادي جيرونا الإسباني حتى صيف 2021.

الحارس المغربي الدولي البالغ 27 عامًا، يعد الخيار الأول للفريق، حيث شارك في 17 مباراة من أصل 19 في الدوري الإسباني الموسم الحالي، كما خاض 30 مباراة الموسم الماضي.

وجاء تجديد تعاقد بونو مع جيرونا لموسمين، عقب انضمامه لصفوف جيرونا في 2016، قادمًا من أتلتيكو مدريد الذي قضى داخل أسواره 4 مواسم، تخللها إعارة إلى ريال سرقسطة.

اختيارات المحررين

وبدأ بونو ميسرته الاحترافية مع الوداد المغربي، حيث تدرج في صفوف الفريق من الشباب للفريق الأول، لينتقل لفريق العاصمة الإسبانية في 2012.

وتواجد بونو في قائمة المنتخب المغربي بكأس العالم 2018، والتي أقيمت في روسيا، لكنه لم يشارك في أي مباراة بدور المجموعات.

وارتدى قميص أسود الأطلس في 14 مباراة دولية، آخرها أمام الكاميرون في تصفيات أمم أفريقيا 2019.

الموضوع التالي:
كأس آسيا - كوبر يقود أوزبكستان للتأهل بفوزٍ كبير على تركمنستان
الموضوع التالي:
رسميًا - الأهلي المصري يتعاقد مع حمدي فتحي
الموضوع التالي:
سعد سهيل لـ"جول": الحكم لم يوفق في قراراته والحظ لم يكن حليفنا
الموضوع التالي:
مانشيني يشجع ميلان على ضم سينسي
الموضوع التالي:
برشلونة ينشر تشكيلًا خاطئًا لمباراة إيبار
إغلاق