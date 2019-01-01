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رسميًا.. جيرمان ديفو إلى رينجرز بطلب من ستيفن جيرارد

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على سبيل الإعارة لمدة 18 شهرًا.. جيرمن ديفو ينضم إلى صفوف جلاسجو رينجرز الأسكتلندي

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

انضم النجم الدولي الإنجليزي جيرمن ديفو إلى صفوف جلاسجو رينجرز الأسكتلندي على سبيل الإعارة لمدة 18 شهرًا، قادمًا من نادي بورنموث الإنجليزي.

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وكان جيرمن ديفو قد أعلن من قبل أنه متحمس لتجربة ستيفن جيرارد في جلاسجو رينجرز، وتحدث البعض عن كوض هذا مؤشرًا لقرب انتقاله إلى هناك.

وسيتقاضى ديفو ما بين 65 إلى 80 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا مع جلاسجو رينجرز، وهو ما يعتبر من أعلى الرواتب في الدوري الأسكتلندي.

وقال جيرمان ديفو في أول تصريح له عقب إعلان انضمامه لصفوف رينجرز إنه سعيد باللعب تحت قيادة زميله السابق في منتخب إنجلترا ستيفن جيرارد.

وأضاف ديفو: "متحمس لخوض تجربة جديدة مع نادٍ بحجم رينجرز، أعلم ما تريده الجماهير في الفترة الحالية وأشعر أنني جاهز لتقديم ما ينتظروه"

يذكر أن ديفو كان قد لعب في صفوف توتنهام هوتسبير وويست هام يونايتد وبورتسموث وبورنموث وسندرلاند في إنجلترا، وفي تورنتو الكندي خارجها.

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