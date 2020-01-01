رسمياً.. جيدسون فيرنانديس الصفقة الأولى لمورينيو مع توتنهام

بعد منافسة شرسة مع تشيلسي ووست هام على ضم اللاعب

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي، صباح اليوم الأربعاء، عن التعاقد مع جيدسون فيرنانديس لاعب وسط بنفيكا البرتغالي، بعد اجتيازه الكشف الطبي بنجاح.

توتنهام دخل في مفاوضات جدية مع بنفيكا خلال الأيام القليلة الماضية، وسط منافسة مع تشيلسي ووست هام ومانشستر يونايتد على ضم اللاعب.

وفي النهاية حسم سبيرز السباق للتعاقد مع صاحب الـ21 سنة، ليصبح الصفقة الأولى للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مع فريقه الجديد.

وأكد النادي الإنجليزي أن اللاعب سينضم للفريق في صفقة إعارة مدتها عام ونصف، مع وجود بند للشراء بشكل نهائي.

ووفقاً للعديد من التقارير الصحفية، فإن قيمة شراء جيدسون من بنفيكا تصل قيمتها 50 مليون يورو.

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وتأتي هذه الصفقة لتعويض النقص الذي يعاني منه توتنهام على صعيد خط الوسط، لعدم تأقلم جيوفاني لو سيلسو وإصابة موسى سيسوكو حتى شهر إبريل.

ومن المتوقع استمرار النادي اللندني في سوق الانتقالات الشتوي لصفقة أخرى، لتعويض إصابة المهاجم الإنجليزي هاري كين الذي ربما يغيب حتى نهاية الموسم.