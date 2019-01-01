رسميًا | جوندوجان يجدد عقده في مانشستر سيتي

جوندوجان مستمر مع السيتزنز حتى 2023

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

أعلن نادي مانشستر سيتي تجديد عقد إلكاي جوندوجان لمدة 4 مواسم حتى 2023.

وذكر النادي في بيان رسمي حصول صاحب الـ 28 عامًا على عقد جديد يضمن استمراره في الفريق حتى نهاية موسم 2022-2023.

وقال الألماني في تصريحات للموقع الرسمي: "أنا سعيد للغاية بالتوقيع على عقدي الجديد، قضيت 3 سنوات رائعة والنادي جعلني أشعر وكأنني في بيتي منذ اليوم الأول".

جوندوجان انضم إلى صفوف مانشستر سيتي في 2016 وعانى كثيرًا من تكرار الإصابات.

وشارك لاعب بروسيا دورتموند السابق في 114 مباراة سجل 17 هدفًا كما حقق لقب الدوري الإنجليزي مرتين.

جدير بالذكر أنّ اللاعب صرّح منذ أيام باقترابه من تجديد عقده.