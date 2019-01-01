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الدوري الأمريكي - الممتاز

رسمياً | جوزيف مارتينيز يجدد تعاقده مع أتلانتا يونايتد

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Getty
النادي الأمريكي يغلق الباب أمام الأندية الأوروبية

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

جدد المهاجم الفنزويلي، جوزيف مارتينيز، تعاقده مع أتلانتا يونايتد الأمريكي، ليقطع الطريق أمام الفرق الأوروبية الراغبة في ضمه.

هداف موسم 2018، وأفضل لاعب، ساهم في قيادة فريقه لتحقيق لقب الدوري للمرة الأولى في تاريخه، في ثاني مواسمه.

مارتينيز سجل 19 هدفاً في موسمه الأول ثم 31 في الموسم الثاني ليحقق لقب الهداف برقم قياسي خلال الموسم الماضي.

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وتحدث اللاعب لموقع الفريق الرسمي عقب التوقيع حتى 2023: "هذا يعني لي الكثير، لأن تأثير الجماهير يظهر عليّ، أنه أمر فريد، أنهم يدركون ما تبذله ويعرفون أنك تبذل كل ما لديك للفوز، وهذا سبب حبي اللعب هنا، أريد اشكر الجميع، زملائي، المدينة، عائلتي، أصدقائي، لأنهم كانوا متواجدين في حلمي".

وسبق لمارتينيز أن لعب لصفوف تورينو الإيطالي، كما سجل 6 هاتريك في الدوري الأمريكي، ويحمل الرقم القياسي بالتسجيل في 9 مباريات متتالية بالدوري الأمريكي.

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المدير الفني الهولندي، فرانك دي بور، أشاد بإمكانيات الدولي البالغ 25 عاماً: "أنه لاعب رائع، أنا سعيد بالتواجد مع لاعب ملتزم بعقد طويل الأمد مع النادي، كمدرب أحب تلك النوعية من اللاعبين في الفريق، لأنه يركز دائمًا وتعتمد عليه في كل خطوة بالملعب".

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