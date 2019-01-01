رسميًا - جواو ماريو إلى لوكموتيف موسكو

جواو ماريو ينضم رسميًا إلى لوكموتيف موسكو قادمًا من إنتر

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

أعلن نادي لوكموتيف موسكو رسميًا التعاقد مع متوسط ميدان إنتر جواو ماريو على سبيل الإعارة لمدة عام واحد مع أحقية الشراء.

وكان جواو ماريو قد ظل عالقًا بين خطط النادي وخارجها، حيث تعددت الأخبار حول وجهته القادمة ومستقبله خلال الميركاتو الصيفي.

وبعدما استقر إنتر على عرض لوكموتيف، تمت المفاوضات على التفاصيل الجانبية سريعًا ليطير اللاعب إلى موسكو أمس ويخضع للفحوصات الطبية قبل الإعلان الرسمي الذي تم اليوم.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 25, 2019

وتم الاتفاق حسب المصادر على انضمام جواو ماريو إلى الفريق الروسي على سبيل الإعارة لمدة عام واحد، مع أحقية الشراء بعد نهاية الموسم مقابل 18 مليون يورو.

وسيتحمل النادي الرسي ثلاثة ملايين ونصف المليون يورو كـ 100% من الراتب السنوي للاعب الدولي البرتغالي، أي أن إنتر سيتخلص من راتب اللاعب كليًا خلال فترة الإعارة.

ويسعى إنتر لبيع عدد من لاعبيه الذين لا يعدون ضمن حسابات أنطونيو كونتي من أجل تحقيق توازن بالنسبة للميزانية منعًا للوقوع تحت طاولة قانون اللعب المالي النظيف.

أنا سينسا ميهايلوفيتش.. سأحارب السرطان وأنتصر

يذكر أن إنتر بات قريبًا من التعاقد مع أليكسيس سانشيز وكريستيانو بيراجي قبل أيام قليلة من غلق سوق الانتقالات الصيفية الحالية.