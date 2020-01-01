رسمياً | جوارديولا يمدد عقده مع مانشستر سيتي

العلاقة تستمر بين المواطنين والكتالوني

أعلن مانشستر سيتي تمديد عقد مدربه بيب جوارديولا لفترة إضافية رغم الحديث عن رحيله بنهاية الموسم الجاري، والمفاوضات المكثفة بين الطرفين الأسابيع الماضية.

وأشارت "سبورت" و"ديلي ميل" ومجموعة من المصادر الأخرى إلى أن المدرب الكتالوني وافق على التمديد لموسم إضافي، مع وجود بند بموسم آخر أيضاً بعده.

ونشر سيتي بياناً ذكر فيه أنه تم رسمياً تمديد عقد مديره الفني لموسمين إضافيين رغم أن التقارير تحدثت عن موسم وبند يسمح بآخر.

المزيد من الفرق

وينتهي عقد بيب مع سيتي بحلول نهاية الموسم الجاري وتفاوض الطرفان من أجل مده وتأكيد استمراره لتصبح المدة التدريبية الأطول له مع أي فريق دربه المدير الفني بمسيرته.

الكشف عن قائمة جول 50: أفضل 50 لاعب كرة قدم في العالم

وأبدى المدرب فرحته بالاستمرار رفقة النادي الإنجليزي، وأكد أنه سيعمل على تحسين الفريق وتطويره، وأن العمل الذي تقوم به الإدارة أقنعه بالاستمرار لموسمين إضافيين.

خلدون مبارك، رئيس النادي، أوضح أن ثقافة النادي وبيب أصبح ممزوجة بعد سنوات من العمل معاً، وأن تمديد عقده يعد الخطوة الطبيعية بعد العمل الرائع في السنوات الماضية، وأن الخبر سيكون مصدراً لسعادة الجمهور.

اقرأ أيضاً .. عناد مانشستر سيتي يدفع برشلونة لتأجيل صفقة إريك جارسيا للصيف

البعض ربط بين الأمر وإمكانية انضمام ليونيل ميسي من برشلونة الصيف المقبل، إذ أوضح "إلشيرينجيتو" أن الأرجنتيني من ضمن شروطه بقاء جوارديولا الموسم المقبل مدرباً.

اقرأ أيضاً .. مانشستر سيتي يُغري ميسي بـ”أمريكا” لضمه الصيف المقبل

الشرط الثاني الذي طلبه ميسي بحسب التقرير الإسباني هو استمرار مواطنه وصديقه سيرخيو أجويرو مع سيتي كذلك.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة أيضاً الصيف المقبل، وارتبط بقوة بسيتي الصيف الماضي بعد إعلانه الرحيل عن البلوجرانا.