رسميًا .. جوارديولا يخرج وكلوب يتواجد في قائمة المرشحين للمدرب الأفضل في الدوري الإنجليزي

أسماء متوقعة إلى حد كبير..

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن الأسماء المرشحة لجائزة المدرب الأفضل في البطولة عن الموسم المنتهي 2019-2020.

وكان ليفربول قد توِّج باللقب بفارق كبير عن أقرب الملاحقين مانشستر سيتي، بينما هبط الثلاثي واتفورد وبورنموث ونوريتش إلى الدرجة الأولى الممتازة.

الترتيب كان له تأثيرًا واضحًا، إذ استبعدت الرابطة اسم بيب جوارديولا، المدير الفني للسيتي، من القائمة النهائية للمرشحين للقب.

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جوارديولا هو المدرب الذي حسم هذه الجائزة على مدار آخر موسمين بعد تحقيقه اللقب فيهما مع السيتيزنس، لكن يبدو أن الوصافة لم تكن كافية لترشحه على الأقل مرة جديدة.

بالطبع جاء يورجن كلوب على رأس المرشحين للجائزة بتحقيقه 99 نقطة على مدار الموسم في رقم قياسي تاريخي لناديه يجعله ثالث أكثر من جمع النقاط في تاريخ البطولة.

الاسم الثاني المرشح هو برندان رودجرز، مدرب ليستر سيتي، والذي قاد طفرة قوية مع الثعالب في بداية الموسم جعلته وصيفًا حتى أتت أزمة فيروس كورونا وتراجع معها الفريق تراجعًا كبيرًا.

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نهاية ليستر لم تكن مستحقة قياسًا بالموسم الذي قدموه، لكن عجز فريق ملعب كينج باور عن تحقيق الانتصار في أغلب مباريات ما بعد كورونا ما كان كفيلًا له للخروج من المربع الذهبي واحتلال المركز الخامس.

الاسم الأخير هو كريس ويلدر، مدرب شيفيلد يونايتد، والذي معه ابتعد الفريق تمامًا عن صراع الهبوط بل وكان شوكة في حلق كل الفرق الكبيرة، وكاد أيضًا على أعتاب التواجد في أول 7 مراكز، لكنه في النهاية احتل المرتبة التاسعة.

الجدير بالذكر أن الموسم السير أليكس فيرجسون هو أكثر المدربين تحقيقًا لهذه الجائزة بواقع 11 مرة، ويأتي خلفه جوزيه مورينيو الذي يُشرف حاليًا على تدريب توتنهام، بواقع ثلاث مرات له ونفس العدد لمدرب آرسنال الأسطوري آرسين فينجر.