رسمياً – جلطة سراي يحسم الصراع على سيري ويتعاقد معه من فولهام

الإيفواري الدولي ينضم إلى جلطة سراي التركي

فيسبوك تويتر بلال محمد

أعلن نادي جلطة سراي التركي، حصوله رسمياً على توقيع الإيفواري جان ميشيل سيري لاعب نادي فولهام الإنجليزي.

وتعاقد النادي التركي مع اللاعب صاحب الـ 27 عاماً، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مع وجود بند شراء في الصيف القادم.

وحاولت بعض الأندية الإيطالية، الحصول على خدمات الإيفواري الدولي، منها نابولي وإنتر ولكنه قرر الانتقال إلى الدوري التركي.

ولعب سيري مباراتين مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية، التي تنظمها مصر حاليا، ولكنه خرج من دور ربع النهائي على يد الجزائر.

✍ Jean Michaël Seri 'da! 🌪 pic.twitter.com/KyEg1ka3qt — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 18, 2019

وانضم سيري إلى فولهام في الصيف الماضي، قادماً من نيس الفرنسي مقابل 30 مليون يورو.

الجدير بالذكر أن اللاعب الإيفواري لعب 32 مباراة مع فولهام الموسم المنصرم في الدوري، وسجل خلالها هدفاً واحداً وصنع ثلاثة آخرين.