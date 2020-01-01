رسميًا - جاريدو مديرًا فنيًا للوداد المغربي خلفًا لديسابر

الوداد المغربي يعلن عن تولي ديسابر تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة

أعلن نادي الوداد المغربي عن التعاقد مع الإسباني خوان كارلوس جاريدو لتدريب الفريق خلفًا للفرنسي سباستيان ديسابر.

ويستعد الوداد لملاقاة النجم الساحلي ضمن ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، الأسبوع المقبل، حيث ستكون مواجهة خاصة، حيث رحل مؤخرًا جاريدو عن تدريب الفريق التونسي.

الوداد المغربي يسعى للحفاظ على فرصه للمنافسة على لقب دوري أبطال إفريقيا في النسخة الحالية بعد خسارة اللقب الماضي أمام الترجي التونسي في النهائي.

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وكان جاريدو قد قاد النجم الساحلي التونسي، منذ نوفمبر الماضي ونجح في التأهل بالفريق إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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وجاء رحيل جاريدو عن تدريب النجم الساحلي التونسي، بسبب الخلافات مع إدارة "ليتوال" خلال الفترة الماضية، على الرغم من التأهل الإفريقي.