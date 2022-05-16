أعلنت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، رسميًا اليوم الإثنين، ثبوت إدانة فهد المولد؛ لاعب الاتحاد السعودي، لتقرر إيقافه.

متى كان أول إيقاف لفهد المولد؟

هذه هي المرة الثانية التي يتم بها إدانة اللاعب في القضية نفسها، إذ أنه في عام 2019 تقرر إيقافه لمدة عام كامل في عام 2019.

في تلك السنة، تنازل اللاعب عن حقه في الدفاع عن نفسه، ورفض فتح عينة ثانية، وتقبل قرار اللجنة.

فتح اللاعب لعينة ثانية، يعني أنه حال ثبوت إيجابية هذه العينة، فإن فترة الإيقاف ستتضاعف.

وعاد المولد بعدها للملاعب في مايو 2020.

ما عقوبة فهد المولد بعد ثبوت تعاطيه المنشطات؟

الليلة، قرر لجنة المنشطات، رسميًا إيقاف الفهد الأسمر لمدة 18 شهرًا، بعد التحقيق معه، وثبوت تعاطيه مادة Furosemide ، وهي مادة محظورة رياضبيًا وخارج المنافسات الرياضية، وفقًا للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.

اللجنة أوضحت في قرارها أن المولد تنازل عن حقه بفتح عينة ثانية، رغم إتاحة الفرصة له في التحقيقات.

وأشارت اللجنة أن قرار إيقاف اللاعب قابل للاستئناف خلال 21 يومًا من صدوره.

ماذا قدم فهد المولد في الموسم الجاري؟

اللاعب تعرض لهجوم شديد من قبل جمهور العميد طوال الموسم، نظرًا لتراجع مستواه في بعض المباريات، حتى خرج من التشكيل الأساسي في بعضها، وظل ورقة رابحة على مقاعد البدلاء.

تراجع مستوى المولد لم يؤثر على استدعاء الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني لمنتخب السعودية، له خلال التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، لكنه لسوء حظه سيغيب عن الحدث العالمي.

شارك اللاعب طوال الموسم مع النمور في 22 مباراة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين، سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع مثلهم.

اقرأ أيضًا..

الرسام والمايسترو ومهاجم السعودية .. قلائل يعودون من بعيد

الفراج: تسجيلات النصر؟ فوضى لن تسمح بها المؤسسات الرياضية!

لا نار كنار النصر .. لسان حاله (نرفضك لكن هديتك ستكون مقبولة يا حمد الله!)